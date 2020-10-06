دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقدت وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات، نورة الكعبي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع نظيرها الإسرائيلي، بحثت خلاله تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع الإبداعي والإماراتي والإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الكعبي: "تمثل الثقافة الجسر الذي يبني الثقة بين الشعوب والمجتمعات، ويرسم المستقبل المشرق الذي تستحقه الأجيال القادمة.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمد يدها دائما لتحقيق السلام والتعايش في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأشارت إلى أن "المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي يتمتعان بحيوية ومرونة، وقدرة على إلهام العالم من خلال إنتاج ثقافي وإبداعي متجدد في مختلف المجالات الأدبية والفنية"، على حد تعبيرها.

وناقشت الوزيرة الإماراتية سبل التعاون المستقبلي في القطاع الثقافي والإبداعي في مجالات الفن والسينما والمسرح والتأليف والنشر، والحث على المشاركات الفنية المتبادلة بين الدولتين في المعارض والفعاليات والمبادرات، وفقا لوام.

واستعرضت الكعبي "استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعمل وزارة الثقافة والشباب على تطويرها بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في المنظومة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال الإبداعية، وكيفية تطوير شراكة استثنائية في هذا القطاع الحيوي، واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب ووزارة الثقافة والرياضة الاسرائيلية لوضع الخطوط العريضة للتعاون الثقافي المستقبلي"، وفقا لوام.

من جانبه، علق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، على الاجتماع قائلا: "العلاقات الإسرائيلية-الإماراتية تتوسع وتتعمق يوما بعد يوم وهناك أهمية خاصة للعلاقات الثقافية بين الشبعين"، على حد قوله.