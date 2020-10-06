دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الداخلية المصرية من الاستجابة لدعوات التظاهر أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف رئيس الزمالك مرتضى منصور عن أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما سارع منصور بعد تحذير الداخلية إلى دعوة جماهير الزمالك لعدم التظاهر، محذرا من أن "يندس" بينهم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين "لنشر الفوضى"، على حد تعبيره.

وأشار مصدر أمني، في بيان نشرته الداخلية المصرية، مساء الإثنين، إلى "تداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادى الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي". وحذرت الداخلية من "أي تجمعات خارج الإطار القانوني"، مؤكدة أنها "ستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم"، ومشددة على "ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرار اللجنة"، بحسب البيان.

من جانبه، قال مرتضى منصور، في بيان عبر حسابه على فيسبوك: "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية. كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".

وأضاف: "أنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمت من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي، وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل أن مصر أهم من مرتضى منصور، وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض من الإرهابيين من جماعة الإخوان ويستغلوا تجمعاتهم لنشر الفوضى، وهذا مرفوض لأني كما قلت وأكدت أن مصر أهم من مرتضى منصور وأنني أحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل".

واختتم رئيس الزمالك بيانه بمناشدة "الجماهير على مختلف انتماءاتها بأن تتوحد ليس خلف مرتضى منصور ولكن خلف بلدنا مصر في الظروف التي تمر بها والتربص من الخونة والعملاء الذين يحاولون بشتى الطرق إشاعة الفوضى في وطننا".