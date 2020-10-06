أردوغان ردا على تصريحات ماكرون حول الإسلام: "وقاحة وقلة أدب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هجوما عنيفا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بعد تصريحات الأخير حول "الإسلام"، واصفا ما قاله ماكرون بـ"الوقاحة".

وقال أردوغان في كلمة له: "ماكرون يهاجم الإسلام للتغطية على الأزمة التي تعيشها فرنسا وسياساته الفاشلة"، حسب تعبيره.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام يرتكبون أكبر إساءة لمجتمعاتهم"، وفقا لقناة TRT التركية الرسمية.

وواصل أردوغان هجومه على نظيره الفرنسي قائلا إن "حديث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام وقاحة وقلة أدب"، وأردف: "تصريح ماكرون بأن "الإسلام متأزم" في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة استفزاز صريح، فضلاً عن كونه قلة احترام"، حسب قوله.

وكان قد أثار الرئيس الفرنسي، الجمعة، موجة من الانتقادات بتصريحات قال فيها إن الإسلام "ديانة تعيش في أزمة"، على حد تعبيره.