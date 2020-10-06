أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أسفر انفجار شاحنة في مدينة الباب، شمالي سوريا، الثلاثاء، إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وفق ما ذكرته مجموعة الخوذ البيضاء التطوعية.

وذكرت المجموعة في بيان لـCNN إن شاحنة انفجرت قرب محطة الحافلات الرئيسية في المدينة ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا وإصابة العشرات، ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تنشط في المكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذعر وحالة الهلع الشديدة بين المدنيين في منطقة مدمرة تقريبا، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وتعد مدينة الباب ضمن مناطق ما يُعرف بعملية "درع الفرات" التركية في سوريا، وتخض لسيطرة فصائل ما يُسمى بـ"الجيش السوري الوطني" المدعوم من أنقرة، منذ عام 2016.