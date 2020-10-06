الأردن.. يعود إلى الحظر الشامل الاسبوع مع “تفشيّ” كورونا

عّمان، الأردن (CNN)-- أعلنت السلطات الاردنية الثلاثاء، عن إعادة تطبيق سياسية الحظر الشامل الأسبوعي في كل أنحاء البلاد وحتى إشعار آخر يومي الجمعة والسبت، على خلفية تزايد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل “غير مسبوق".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية أمجد العضايلة في إيجاز صحفي الثلاثاء ، إن الحكومة بحثت تطبيق الحظر الشامل لأسبوعين أو ثلاثة على غرار بعض دول العالم التي أعادت تطبيقه، إلا أنه تم استبعاده في المرحلة الحالية.

وقال العضايلة، إن الحكومة في اجتماع في مركز إدارة الازمات اتخذت سلسلة من القرارات توازن بين صحة المواطن وبين ضمان استمرار عمل أغلبية القطاعات. وإضاف:”ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا شكل ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية... الحالة الوبائية تتطلب إجراءات سريعة للسيطرة على أعداد الاصابات وامتدادها”.

وشهدت البلاد ارتفاعا متصاعدا في أعداد الإصابات منذ السابع من آب /أغسطس، وسجلت حتى مساء الثلاثاء 122 وفاة و 19 ألف إًصابة بالفيروس بحسب ما أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي في حال استمرار تسجيل إصابات ووفيات يومية مرتفعة لأسابيع.

وقال مدير خلية الأزمة في مركز إدارة الازمات، العميد مازن الفراية في الايجاز اليومي إن الحظر سيطبق أسبوعيا حتى إشعار آخر، مشيرا إلى إعادة انتشار القوات المسلحة من صباح الاربعاء في الشوارع.

وأشار الفراية في تصريحات لاحقة لتلفزيون المملكة الرسمي، إلى أن هناك مخاوف من “صعوبة التعامل” مع حالات الاصابات بفيروس كورونا، في حال زيادتها عن 5 آلاف يوميا .

كما قررت الحكومة الأردنية التي تمارس حاليا صلاحيات تصريف الأعمال بعد صدور ارادة ملكية بقبول استقالتها مع بداية الاسبوع إثر حل البرلمان، اعتماد التعليم الالكتروني عن بعد لطلبة الجامعات في كل المستويات ،باستثناء طلبة الطب وطب الاسنان والتمريض للسنوات الاخيرة إلى إشعار آخر ، كما تم تعليق دوام المدارس إلى إشعار آخر منذ الأحد، بعد أن سمح للمراحل الاولى والثانوية العامة بالدوام .



وتتزامن تطورات الحالة الوبائية، مع بدء باب الترشح للانتخابات النيابية 2020 المقررة في 10 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.



من جهته، قال نذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي، إن نسب الوفيات ماتزال ضمن النسبة المتوقعة، قياسا على عدد الإصابات، وبما يقل عن 1 % .



واعتبر عبيدات أن إجراءات الحظر وتعليق الدراسة، التي تم الإعلان عنها، هي إجراءات جزئية وستحقق نتائج جزئية.