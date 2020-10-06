دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صورا للزيارة المشتركة التي أجراها كل من وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكينازي، للنصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

وفي منشور عبر صفحتخها الرسمية على موقع فيسبوك (إسرائيل تتكلم بالعربية) قالت الخارجية الإسرائيلية إن الشيخ عبدالله بن زايد كتب في كتلاب الزوار الخاص بالنصب التذكاري: "ذلك لن يحدث مجددا أبدا"، في إشارة إلى عدم تكرار المحرقة.

وكتبت الوزارة في منشورها: "لحظات تاريخية.. وزير الخارجية الإماراتي يزور النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست ويقول: "الهولوكوست لن يحدث مطلقا مرة أخرى""، على حد تعبيرها.

وتابعت الخارجية الإسرائيلية في المنوشر نفسه قائلة: "زار اليوم وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات غابي أشكنازي وعبد الله بن زايد سويًا النصب التذكاري لضحايا المحرقة ومتحف الهولوكوست في برلين. في كلمته التي وقعها في كتاب الزوار في المتحف وزير الخارجيه الاماراتي انه فخور بزيارته لهذا المتحف الذي يخلد لسقوط مجموعة من البشر بسبب الكراهية والتطرف، مشيرا في ذات الوقت الى تعهده بالعمل على احترام الاخر وتقديره، وهو ما يمثل القيم التي تؤمن بها دوله الامارات".

وختمت الوزارة منشورها بالقول: "واختتم الوزير الاماراتي كلمته بعدد من الجمل لرثاء الضحايا مثل (لتكن ارواحهم مرتبطة برباط الحياة الابدية) و"لن يحدث مطلقا مرة أخرى" ...وهو مصطلح للتعبير على ان هذه الجريمة التاريخية في حق اليهود لن تتكرر ابدا"، على حد تعبيرها.