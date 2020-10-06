دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الجزء الأول من مقابلة سفير السعودية السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع قناة "العربية" ردود فعل عدة على موقع تويتر، نستعرضها فيما يلي.

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على المقابلة قائلا: "مقابلة مهمة للأمير بندر بن سلطان في العربية، حلقة أولى من حديث حصيف صريح من شخصية ملّمة ومطلّعة على تفاصيل وخفايا العديد من الأحداث"، وأضاف: "نعم، الواقعية والصراحة مطلوبة في منطقة عانت من قلة العمل وكثرة الكلام"، على حد تعبيره.

مقابلة مهمة للأمير بندر بن سلطان في العربية، حلقة أولى من حديث حصيف صريح من شخصية ملّمة ومطلّعة على تفاصيل وخفايا العديد من الأحداث. نعم، الواقعية والصراحة مطلوبة في منطقة عانت من قلة العمل وكثرة الكلام.

من جانبه، كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ظهور عظيم للداهية الفذ يسر الصديق ويغيظ العدا .. سرد تاريخي أتحدى أي أحد أن يجد فيه معلومة واحدة غير حقيقية ..وضح الملابسات والظروف.. ووضع النقط على الحروف.. وركن الهامشي على الرفوف.. وأسقط على رؤوس تجار القضية كل السقوف!"، على حد تعبيره.

#بندر_بن_سلطان ظهور عظيم للداهية الفذ يسر الصديق ويغيظ العدا .. سرد تاريخي أتحدى أي أحد أن يجد فيه معلومة واحدة غير حقيقية ..وضح الملابسات والظروف.. ووضع النقط على الحروف.. وركن الهامشي على الرفوف.. وأسقط على رؤوس تجار القضية كل السقوف!

وفي السياق ذاته، نقل مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر عبر صفحته على موقع تويتر، جملة عن لسان الأمير بندر جاء فيها: " التاريخ أثبت صحة رأي الملك عبد العزيز بشأن المخيمات الفلسطينية""، حسب قوله.

الأمير #بندر_بن_سلطان "التاريخ أثبت صحة رأي الملك عبد العزيز بشأن المخيمات الفلسطينية" https://t.co/x5cxFnmtLN

وكان قد استعرض الأمير بندر بن سلطان مواقف السعودية عبر التاريخ تجاه "القضية الفلسطينية"، مبرزا الدعم الذي قدمته المملكة للفلسطينيين عسكريا وسياسيا منذ عام 1948 وحتى الوقت الراهن.

وانتقد السفير السعودي السابق لدى واشنطن السياسات التركية والإيرانية والقطرية في المنطقة، معتبرا أن القيادة القطرية "هامشية" ولا يجب الرد عليها.