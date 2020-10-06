وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يزوران "معا" النصب التذكاري للهولوكوست

نشر الثلاثاء ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2020

الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – زار وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل النصب التذكاري لمحرقة "الهولوكوست" في العاصمة الألمانية، برلين، معا، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما الثلاثاء.

وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونطيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، جولة في مقر النصب التذكاري وسط برلين، وشاركهما وزير الخارجية الألماني.

ومن المقرر أن يجمع لقاء تاريخي بين الوزيرين في برلين بوقت لاحق الثلاثاء، ليكون الأول من نوعه بين وزير خارجية دولة من مجلس التعاون الخليجي ونظريه الإسرائيلي.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب الماضي، ووقع الجانبان الاتفاق في 15 سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.