نشر الأربعاء ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلَف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبوله استقالة حكومة عمر الرزاز، السبت الماضي.

وتولى الرزاز رئاسة الحكومة، في يونيو حزيران 2018، في غضون احتجاجات شعبية عاصفة، فيما يأتي تكليف الخصاونة في وقت يشهد الأردن انتشارًا "غير مسبوق" لحالات فيروس كورونا، وظروف اقتصادية تسعى المملكة للتعافي منها.

وعلى الخصاونة تأليف الحكومة قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات العامة، في 10 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لانتخاب برلمان جديد.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الأردني الجديد:

- ولد بشر الخصاونة في 27/1/1969 (51 عامًا)

- نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك

- حاصل على درجات ماجستير دكتوراه من جامعات بريطانية جديدة في مجال القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد

- دبلومان في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002

- سفير الأردن في مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 2012 - 2016

- شغل منصل وزير الدولة للشؤون الخارجية 2016 - 2017

- تولى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية من 2017-2018

- مستشار الملك للتنسيق والاتصال 2019 - 2020

- مستشار سياسي للعاهل الأردني بداية من أغسطس آب 2020

- حاصل على وسامي الاستقلال والكوكب الأردني