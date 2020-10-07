دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نشر الجزء الأول من حوار الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن من "يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم".

وكان الأمير بندر قد هاجم القيادات الفلسطينية، في الجزء الأول من حواره مع قناة "العربية"، مساء الإثنين، قائلا إن "حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل كان مؤلما، والسبب في أنه مؤلم لأن مستواه كان واطيا". وأضاف أن "تجرؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج غير مقبول ومرفوض".

وأعاد عريقات نشر الجزء الأول من الحوار، قائلا: "من فاته المشاهدة يشاهد الآن. وسنقوم بتوزيع كل ما سوف تبثه قناة العربية لنتأكد أن الجميع سمع وشاهد".

وقال عريقات، في تغريدة لاحقة: "للذين يتساءلون لماذا أقوم بإعادة توزيع مقابلة الأمير بندر، وما هو الرد؟ أجيب بأن من حق من لم يشاهد أن يشاهد"، وأضاف: "عندما تستكمل قناة العربية بث حلقاتها الثلاث، سيكون هناك رد علمي وثائقي موضوعي، دون شيطنة أحد، أو استخدام أي من مصطلحات الشتم. من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم".