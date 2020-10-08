دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بايع أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، وذلك غداة تزكيته من أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فيما أدى الشيخ مشعل اليمين الدستورية أمام المجلس.

وجاءت مبايعة مجلس الأمة للشيخ مشعل في جلسة خاصة بآخر يوم من دورة انعقاد البرلمان، وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن، الأربعاء، أن مجلس الأمة سيعقد جلسة خاصة، الخميس، لمبايعة الشيخ مشعل وليا للعهد.

وأضاف الغانم أن المجلس سيعقد عقب ذلك الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح أعلن، الأربعاء، أن "أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكان الشيخ مشعل يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي. وولد الشيخ مشعل عام 1940. وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960، وفقا لموقع الحرس الوطني.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وتحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة". وعُين في عام 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.