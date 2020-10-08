نصرالله: الثورة الحسينية ثروة إنسانية.. وسقوط صدام فتح أبواب كربلاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" الشيعية اللبنانية، في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية الأمام الحسين، أن ما وصفها بـ"الثورة الحسينية" هي "ثروة إنسانية وإسلامية" يجب أن تكون لكل الناس، على حد تعبيره.

ودعا نصرالله إلى "تقديم وعرض الثورة الحسينية للآخرين"، وقال إن "هذه الثورة وما تختزنه من ثروة إنسانية وإسلامية وإيمانية يجب أن تكون لكل المسلمين ولكل الناس، وهناك فرصة لتقديمها عبر وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل، وهذه مسؤولية علينا"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وأضاف نصرالله أن على "من لم يوفقوا بالذهاب إلى كربلاء (بالعراق) إحياء المناسبة من داخل المنازل أو باحات المنازل، وأن نتوسل بشهيد الله إلى الله وبجده رسول الله وأبيه أمير المؤمنين وأمه الزهراء وأخيه الحسن والأئمة المعصومين في الدعاء لحاجات دنيانا وآخرتنا".

واعتبر نصرالله أن "حركة الوعي الإسلامي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين، فتح الأبواب أمام الملايين من العراق وخارجه لزيارة الإمام الحسين"، وقال إنه "مع مضي الزمان يقوى التفاعل مع حادثة كربلاء وأبطالها إذ أن المدة الزّمنية التي تفصِلنا عن مصيبة كربلاء أكثر من 1380 سنة ورغم ذلك نرى التفاعل".

وأضاف: "عندما نبكي الحسين إنما نبكي محمدا، ولذلك كانت تقول السيدة زينب إن أي دم لرسول الله قد سفك؟"، وتابع بالقول إن "حادثة كربلاء لها جوانب متعددة كالعنفوان والبطولة والفداء وجانب المأساة الذي يطل على القلب والعاطفة".