دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شبكة تويتر للتدوين المُصغر، الخميس، إغلاقها مئات الحسابات مُدرجة ضمن 5 شبكات ترتبط بحكومات إيران والسعودية وكوبا وتايلاند وروسيا.

وقالت شبكة تويتر، في مدونتها، إنه بعد تحقيق أجرته فقد علقت بشكل دائم جميع الحسابات البالغ عددها 1،594 حسابًا، المرتبطة بالشبكات الخمس، بسبب انتهاكات مختلفة لسياسات التلاعب بالمنصة.

وأوضحت الشبكة أنها أزالت 33 حسابًا على صلة بالحكومة السعودية، مُشيرة إلى أنه "تم إنشاء هذه الحسابات لانتحال شخصيات سياسية قطرية بارزة، ولتقديم روايات حول السياسة القطرية مواتية جيوستراتيجيًا للسلطات السعودية".

وبالنسبة لإيران، حدد تويتر شبكة من الحسابات المخترقة، تعمل من إيران، كانت "تضخم بشكل مصطنع المحادثات حول مواضيع حساسة سياسيًا، بما في ذلك (ما يتعلق بـ) حياة السود مهمة، ومقتل جورج فلويد، وغيرها من القضايا العرقية والعدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة".

وقال تويتر: "في الحالات التي نحدد فيها تعرض حساب ما للاختراق لأغراض الانخراط في سلوك انتهاكي، فإننا نهدف إلى إعادة الحساب إلى صاحب الحساب الأصلي. تمكنا من القيام بذلك بنجاح في معظم الحالات هنا. إجمالاً، قمنا بتعليق ما مجموعه 104 حسابات مرتبطة بهذه الحملة".

وعلى ذات الوتيرة، أوقف تويتر بشكل دائم 526 حسابًا مزيفًا تديرها منظمات شبابية لها علاقات مع الحكومة الكوبية.

وفي تايلاند، أوقف تويتر 926 حسابًا تشارك في حملات معلوماتية "يمكننا ربطها بشكل موثوق بالجيش الملكي التايلاندي... كانت هذه الحسابات منخرطة في تضخيم المحتوى المؤيد للحكومة، فضلاً عن الانخراط في سلوك يستهدف شخصيات سياسية معارضة بارزة".

كما أزال تويتر 5 حسابات روسية "بشكل استباقي"، ظهرت في بداية سبتمبر أيلول 2020، بعد تنسيق مع شبكات تواصل اجتماعي أخرى ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت ترتبط بوكالة أنباء مزيفة تسمى PeaceData.