متنبئة لبنانية تتوقع زيارة إسرائيلية لبلادها.. وأفيخاي أدرعي يُعلق

الشرق الأوسط
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متنبئة لبنانية تتوقع زيارة إسرائيلية لبلادها.. وأفيخاي أدرعي يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقعت المتنبئة اللبنانية، ليلى عبداللطيف، بأن يتجول اليهود والإسرائيليون في لبنان، ما دفع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي  للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، لتمني ذلك.

وقالت عبداللطيف في حوار مع الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، إنها ترى اليهود والإسرائيليين يتجولون في لبنان، وعند سؤالها عما إذا كانوا قادمين ضمن تدخل عسكري أجابت المتنبئة بالنفي.

وعلق أدرعي على تصريحات عبداللطيف، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نتمنى رؤية الاسرائيليين يجولون في بيروت واللبنانيين في أورشليم وحيفا وتل أبيب كسياح إن شاء الله".

وكانت قد توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أعلنته الدول الثلاث، في 1 أكتوبر/تشرين أول الجاري، فيما رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق.

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