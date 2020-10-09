بعد الحديث عن "نصر أكتوبر".. علاء مبارك يرد على أفيخاي أدرعي: دمك خفيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، على الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، والذي اعتبر أن دولته حققت نصرا عسكريا في ما يُعرف بمصر بـ"حرب أكتوبر" وبسوريا بـ"حرب تشرين" وبإسرائيل بـ"حرب يوم الغفران".

وكان قد نشر أدرعي تغريدة بالذكرى الـ47 للحرب، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "إذا، حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم انجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل وأعظم دولة عربية"، على حد تعبيره.

إذًا، حرب #يوم_الغفران أو #حرب_أكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم انجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل 🇮🇱 وأعظم دولة عربية 🇪🇬 https://t.co/OO7auC7Owi

ورد مبارك على الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، قائلا: "تصدق دمك خفيف نصر عسكرى اسرائيلي انت مصدق نفسك ى بدأت بمفاجأة فعلاً وانتهت بفاجأة اكبر وصدمة بالنسبة للعدو الاسرائيلي بس انت مش واخد بالك"، حسب تعبيره.

@AvichayAdraee تصدق دمك خفيف 🤣نصر عسكرى اسرائيلي انت مصدق نفسك 😂😂هى بدأت بمفاجأة فعلاً وانتهت بفاجأة اكبر وصدمة بالنسبة للعدو الاسرائيلي بس انت مش واخد بالك .🇪🇬

وكان قد تفاعل عدد من المغردين المصريين مع تغريدة علاء مبارك مطالبين إياه بعدم الرد على المسؤول الإسرائيلي.

يذكر أن حسني مبارك كان قائد القوات الجوية المصرية في تلك الحرب، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء ثم رئيسا للجمهورية في مصر.