نشر الجمعة ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انفجر خزان مازوت في نطاق العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، مُحدثا دويًا كبيرًا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن خزان مازوت انفجر داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر بمنطقة الطريق الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى حضور سيارات طواقم الدفاع المدني وفوج الإطفاء للتعامل مع حريق اندلع جراء الانفجار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش ضرب طوقا أمنيًا حول مكان الانفجار.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، قوله في تصريحات تليفزيونية إنه "لا إصابات حتى اللحظة نتيجة الانفجار".