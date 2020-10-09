نتنياهو وآبي أحمد يبحثان نقل نحو ألفي إثيوبي يهودي إلى إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، سبل التعاون الزراعي بين البلدين، إضافة إلى مسألة جلب ألفي إثيوبي من يهود الفلاشمورا إلى إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الخميس، عبر حسابه في تويتر، الخميس.

وقال جندلمان إن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع آبي أحمد، تخلله بحث قضايا إقليمية، فيما هنأه رئيس الوزراء الأُثيوبي على تحقيق اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين.

ورأى آبي أحمد أن "نتنياهو قاد خطوة تاريخية ستدرك الأجيال القادمة حجمها وأبعادها الإيجابية"، حسبما ذكر جندلمان.

وأطلع نتنياهو نظيره الإثيوبي على اعتزامه نقل حوالي 2000 من أبناء الفلاشمورا المتواجدين في العاصمة أديس أبابا ومدينة غوندار، التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأثيوبي إنه لا يعارض ذلك، وأن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الشعبين، وفقا للمتحدث باسم نتنياهو.

وهذه ليست المرة الأولى لنقل أعداد من يهود إثيوبيا إلى إسرائيل، حيث كانت هناك جهود وموجات لنقلهم منذ القرن الماضي.

كما بحث الطرفان تعزيز التعاون الزراعي بين إسرائيل وإثيوبيا، فضلا عن المساعدات الإسرائيلية المقدمة إلى أديس أبابا.