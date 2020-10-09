روحاني: العقوبات الأمريكية الجديدة "حيلة دعائية" لن تكسر مقاومتنا

(CNN)-- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران بأنها "حيلة دعائية" لن تكون قادرة على كسر "مقاومة البلاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وتلفزيون "برس تي في" المملوك للدولة، الجمعة.

وفرضت الولايات المتحدة من جانب واحد عقوبات كاسحة على القطاع المالي الإيراني، الخميس، في خطوة يقول منتقدوها إنها قد تكون ذات عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تأثير ضار على قدرة الشعب الإيراني على الوصول إلى الموارد الإنسانية.

وفي حديثه مع رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، قال روحاني إن العقوبات ستؤثر على الغذاء والدواء، لكنها لن تكسر "مقاومة الأمة الإيرانية".

وقال همتي: "لقد تم اتخاذ الخطوة الأمريكية لغرض الدعاية والسياسة الداخلية لأمريكا".

يوم الجمعة، قال المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانتشي، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "سياسة الضغط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى استهداف المدنيين الأبرياء بشكل متعمد وعشوائي بهدف خلق معاناة ومشقة، فضلا عن تأجيج الاضطرابات الاجتماعية وفقا لسياسة تغيير النظام المعيبة".