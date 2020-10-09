بسبب تصريح لأردوغان.. أمير سعودي: لذلك يجب مقاطعة بضائع تركيا

الشرق الأوسط
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بسبب تصريح لأردوغان.. أمير سعودي: لذلك يجب مقاطعة بضائع تركيا

دبي، الإمارات العربية المتجدة (CNN) – طالب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، بمقاطعة البضائع التركية، وذلك ردا على تصريح لأردوغان قال فيه إن بلاده تحمي دول الخليج عبر قطر.

وأعاد بن مساعد نشر تصريح نقلته قناة الـBBC عن أردوغان وقال فيه: "الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر"، حسب قوله.

وعلق الأمير السعودي على هذا التصريح بالقول: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه"، على حد تعبيره.

وكان قد وصل أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 7 أكبتور/تشرين أول الجاري بعد أن قدم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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