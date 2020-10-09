وسيم يوسف يرد على وجدي غنيم: سأصور نفسي بالبث الحي وأنا أصلي وأصوم

نشر الجمعة ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الداعية الإماراتي وسيم يوسف، على اتهام نظيره المصري، وجدي غنيم، له بأنه "كافر ومرتد" مشيرا إلى أنه سيثبت بالبث الحي صلاته وصيامه.

ونشر يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو لغنيم يقول فيه: "كافر ومرتد عن الإسلام هذا المجرم المسمى وسيم يوسف"، على حد تعبيره.

وعلق الداعية الإماراتي على اتهما غنيم بالقول: "وجدي غنيم قال عني كافر مرتد !! سأضطر لتصوير وبالبث الحي المباشر بالجوال وأنا أصلي وأصوم وأرتل القران بالليل حتى أثبت اسلامي لهذا التكفيري"، حسب قوله.

وأضاف يوسف في التغريدة نفسها قائلا: "يا ترى ماهو المنهج الذي لو مشيت عليه سيرضى به عني وجدي غنيم يثبت له أني مسلم ؟؟ اسألوا أنفسكم"، على حد تعبيره.

#وجدي_غنيم قال عني كافر مرتد !! سأضطر لتصوير وبالبث الحي المباشر بالجوال وأنا أصلي وأصوم وأرتل القران بالليل حتى أثبت اسلامي لهذا التكفيري !! يا ترى ماهو المنهج الذي لو مشيت عليه سيرضى به عني #وجدي_غنيم ويثبت له أني مسلم ؟؟ اسألوا أنفسكم https://t.co/dV0DOBbDWr

وكان قد تعرض الداعية الإماراتي لهجوم شرس بعد تأييده اتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل والذي وقع عليه الطرفان في 15 سبمبر/أيلول الماضي بواشنطن.