ضاحي خلفان ينتقد ترامب: عندما يتحول الرئيس إلى معلن عن أدوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تحوله إلى "معلن عن أدوية"، وذلك تعقيبا على مقطع فيديو يسوق فيه ترامب للدواء الذي تلقاه أثناء علاجه من فيروس كورونا.

يظهر ترامب في المقطع متحدثا عن أهمية دواء "ريجينيرون" وممتدحا إياه ومشيرا إلى أنه كان فعالا جدا بعلاجه من الفيروس، مشيرا إلى انه سيتيحه لعامة الشعب مجانا، وداعيا المرضى لتناوله.

وعلق خلفان على حديث الرئيس الأمريكي قائلا: "عندما تفقد الانسانية قيمها يتحول الرئيس الى معلن عن ادوية تصنعها شركات...مع الأسف هناك من هم مثله في العالم"، حسب قوله.

عندما تفقد الانسانية قيمها يتحول الرئيس الى معلن عن ادوية تصنعها شركات...مع الأسف هناك من هم مثله في العالم.. https://t.co/OReJwn0aQJ

وكان قد أصيب ترامب وزوجته بفروس كورونا الأسبوع الماضي، وأُدخل إلى مستشفى ولتر ريد العسكري في واشنطن، قبل أن يغادره بناء على طلبه.