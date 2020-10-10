جورج وسوف ينشر فيديو للحرائق التي اجتاحت قريته.. فكيف بدا المشهد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار المطرب السوري جورج وسوف، تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقٍ كبير في العالم العربي، من خلال فيديو نشره عبر "فيسبوك"، و "تويتر" لحرائق التهمت مناطق واسعة من منطقته "الكفرون" غربي سوريا، بين مجموعة الحرائق الضخمة التي اندلعت مجدداً في غضون شهر تقريباً، بأرياف محافظات حمص، وطرطوس، واللاذقية منذ فجر الجمعة، وحاصرت المدنيين، وتسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة، ولايزال الأهالي، وفرق الإطفاء، والجيش، يجاهدون لإخمادها.

وبدأ التأثر الشديد على "سلطان الطرب" في الفيديو، وهو يشير من شرفة منزله، إلى الحرائق التي أتت على مناطق محيطة بضيعته "كفرون، وجبل السيدة، وجبل السايح"، وتضرّع بالدعاء قائلاً: "هيدا اللي بقي، من ورا كله احترق، الله يتلطف، يارب تشتي بس".

وتفاعل مغردون مع فيديو الحرائق الذي نشره وسوف على "تويتر"، معربين عن تعاطفهم معه، ومنهم من استعاد إحدى جمله المؤثرة التي تعبر عن حال أهل سوريا، والمنطقة.

@wassouf شايف يا ابو وديع على قولتك "صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كتر ما بكينا" 💔

@wassouf الله يحميك انت وعيلتك يا ابو وديع ويحمي سوريه

@wassouf قلوبنا معكم أبو وديع بكفي انه قلبك أخضر 💚

@wassouf بيوجع الروح يا ابو وديع .. الله يعطيك القوة 👑♥️

كما عبرّ عدد من الفنّانين السوريين عن حزنهم الشديد، بسبب موجة الحرائق الجديدة، التي أتت على مناطق "ساحرة" من البلاد، وتسببت بخسائر فادحة في حياة الناس وأرزاقهم، وأعادوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل ، نشر نداءات ومبادرات أهلية وضعت جهودها في خدمة أهالي المنطقة، للإطفاء، والإغاثة، وتوفير مقراتٍ مؤقتة للنازحين.

اللهم لطفك بنا وبسوريتنا يالله🙏. اللهم برداً وسلاماً ياالله🙏 اللهم احمنا واحمِ أرضنا وشعبنا فقد نال الحزن منّا بما يكفينا يالله🙏 #سوريا_تحترق @suzan_najm #syria https://t.co/0hrf6TzGqd