نشر السبت ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، أيمن الصفدي، لعريقات أمنيات العاهل الأردني بالشفاء العاجل من المرض، وتوجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة.

وكتب الصفدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الجمعة: "اتصلت بمعالي الأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ونقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها. حمى الله معاليه وأنعم عليه بالشفاء العاجل"، على حد تعبيره.

وكتب عريقات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس عاصمة دولة فلسطين.مثالا للحكمة والعزة والرفعة والخلق الكريم،وادامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والانجاز،وشكرا اخي ايمن على دماثة الخلق والوفاء المميز،عاش الاردن وفلسطين"، حسب قوله.

عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس عاصمة دولة فلسطين.مثالا للحكمة والعزة والرفعةوالخلق الكريم،وادامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والانجاز،وشكرا اخي ايمن على دماثة الخلق والوفاء المميز،عاش الاردن وفلسطين https://t.co/8zxFmrzM5T

وكان قد أعلن المسؤول الفلسطيني عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري بتغريدة عبر صفحته على موقع تويتر.