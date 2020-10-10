دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى أستاذ التفسير والحديث الكويتي، حاكم المطيري، السبت، أن ما وصفها بـ"الأخوة" بين العرب والأرتاك صنعت التاريخ الإسلامي.

وقال المطيري وهو رئيس حزب الامة، وهو حزب إسلامي غير معترف به من الحكومة الكويتية، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن ما وصفها بـ"الأخوة" بين العرب والأتراك ضنعت تاريخ الإسلام على خلال 1200 عام.

وكتب المطيري في تغريدة: "من لا يجيد قراءة التاريخ لا يحسن استشراف المستقبل! الأخوة بين العرب والترك هي التي صنعت تاريخ الإسلام ١٢٠٠ عام تعاونا خلالها على حمل الرسالة وحماية الأمة والقيام بالجهاد في سبيل الله وتناوبا على الخلافة وتحقق لهما وعد الله الحق ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم .. ليستخلفنهم في الأرض﴾"، حسب تعبيره.

من لا يجيد قراءة التاريخ لا يحسن استشراف المستقبل! الأخوة بين العرب والترك هي التي صنعت تاريخ الإسلام ١٢٠٠ عام تعاونا خلالها على حمل الرسالة وحماية الأمة والقيام بالجهاد في سبيل الله وتناوبا على الخلافة وتحقق لهما وعد الله الحق ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم .. ليستخلفنهم في الأرض﴾ https://t.co/h4dqvFfS0Y

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو يتحدث فيه أستاذ التفسير الكويتي، عن "الثورات" التي يشهدها العالم العربي و"النهضة التركية" التي توزايه، وذلك في معرض حديثه عن أن أنقرة وجدت أنه من المهم الالتفات إلى الدول العربية والاستفادة من الأوضاع فيها.