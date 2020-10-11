مسؤول طبي مصري: لو تعالج ترامب من كورونا عندنا لربما شُفي أسرع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، على سؤال حول توفر الطرق العلاجية، التي طبقت على حالة إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، في مصر، بالقول إنه "لو تعالج في مصر لشفي أسرع".

وقال حسني في حوار مع الإعلامي المصري أحمد موسى، عند سؤاله عما إذا كان العلاج الذي تلقاه ترامب متوفرا في مصر: "جايز لو كان عندنا كان تعالج أسرع"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول الطبي المصري قائلا إن جميع الأدوية التي تلقاها ترامب موجودة في مصر باستنثاء دواء واحد لا يزال يخضع لتجارب سريرية قبل اعتماده من عدمه.

وأكد حسني على أهمية وعي المواطن لتجنب موجة ثانية قوية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر يعتمد على سلوك المواطنين.

وكان قد أعلن ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ونُقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري الذي تلقى فيه العلاج قبل أن يعود مجددا إلى البيت الأبيض.