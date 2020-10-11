السيسي يرفض "المصالحة" ويؤكد: لا يمكن هزيمة مصر وشعبها متكاتف

نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السسي، رفضه التصالح مع من "يريد تدمير مصر"، مشيرا إلى أن بلاده مستهدفة من الخارج.

وقال السيسي في كلمة له إن بعض الأطراف تريد "التصالح" مع القيادة المصرية، وأكد أنه يرفض التصالح مع من يريد هدم البلاد وإيذاء الشعب المصري، على حد قوله.

وشدد الرئيس المصري على أنه لا يمكن هزيمة مصر ما دام شعبها متكاتف وبصرف النظر عن قوة الجيش.

وطالب السيسي الشعب المصري بالحذر ومواجهة المؤامرات بالوعي التي تهدف للنيل من استقرار الدولة، مشيرا إلى أن سقوط الدولة يعني السماح للطامعين بتحقيق أهدافهم.