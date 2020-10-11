نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق، الأحد، لانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط ما بين مدينتي السماوة والديوانية (جنوب البلاد).

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الأحد، إن رتلا لشاحنات عراقية تنقل معدات التحالف الدولي تعرض للانفجار.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أ ن "رتلًا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض الى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية".

وأشار البيان إلى أن الانفجار أسفر عن حدوث أضرار بإحدى الشاحنات "فيما استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

وتعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وعراقية للقصف من قبل مجموعات مُسلحة، تطالب بخروجها من البلاد.

ومثلها تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، لا سيما محيط السفارة الأمريكية، لسقوط صواريخ، تم اعتراض بعضها.

كما تنشط في الآونة الأخيرة الهجمات على أرتال وشاحنات لدى نقلها معدات مؤون خاصة بقوات التحالف الدولي بالعراق.

وقبل أيام، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، ردًا على تصاعد الهجمات

ويوم الاثنين الماضي، وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت الحالي بأنه قد يشكل "كارثة كبرى" على بلاده، فيما دعا إلى ضرورة عقد حوار "شفاف ومكشوف" مع الإيرانيين، يكون مبنيًا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وفي 5 يناير كانون الثاني، صوَت مجلس النواب العراقي على قرار نيابي من 5 إجراءات، يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا في وقت قالت تقارير إخبارية إن كتائب حزب الله العراقي، التي سبق أن تبنت هجمات ضد القوات الأمريكية، وافقت على "هدنة مشروطة" مقابل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية.