وسيم يوسف: الشعب الفلسطيني "مثقف".. وقطر أصبحت ضاحية لإسطنبول

نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، السبت، أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعليما وثقافة، مشيرا إلى أن من يسب ويشتم دول الخليج يعبر عن نفسه، في الوقت الذي هاجم فيه قطر معتبرا أنها أصبحت من "ضواحي إسطنبول" التركية.

وقال يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب ثقافة وتعليماً وما تجدونه من سب وشتم ممن ينتسب للشعب الفلسطيني هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط، وكما قالت العرب : كل حيٍ به مقبرة"، حسب قوله.

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "لهذا صاحب الأخلاق السيئة إنما يعكس تربيته لا تراب وطنه، فالنبي ﷺ ولد بمكة و أبو جهل ولد بمكة، ولكن الأخلاق تنسب لصاحبها فقط"، حسب قوله.

الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب ثقافة وتعليماً وما تجدونه من سب وشتم ممن ينتسب للشعب الفلسطيني هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط، وكما قالت العرب : كل حيٍ به مقبرة. لهذا صاحب الأخلاق السيئة إنما يعكس تربيته لا تراب وطنه، فالنبي ﷺ ولد بمكة و أبو جهل ولد بمكة، ولكن الأخلاق تنسب لصاحبها فقط

وكان قد تعرض يوسف لهجوم شديد بعد دفاعه عن اتفاق "أبراهام" لتطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل والذي وُقع في سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وهجومه على العرب الذين اتهمهم بـ"تدمير بلدانهم".

وفي سياق منفصل، كتب الداعية الإماراتي في تغريدة سابقة: "يجب تسمية قطر بقطربول فهي أصبحة إحدى ضواحي إسطنبول"، وذلك في إطار الجدل الدائر حول الوجود العسكري التركي على أراضي الدوحة وأثره على استقرار الخليج.