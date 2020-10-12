بعد الحرائق الأخيرة.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للامة العربية حول سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى تكاتف الأمة العربية من أجل دعم سوريا وشعبها، وذلك بعد يومين من اندلاع حرائق واسعة في الساحل السوري التهمت مساحات خضراء كبيرة.

وقال الطيب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية.. أدعو الأمة العربية والعالم كله للتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم".

وأضاف شيخ الأزهر قائلا في المنشور نفسه: "اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار"، على حد تعبيره.

وكانت قد التهمت النيران مساحات واسعة جدا من محافظة حمص السورية امتدادا إلى مريفي اللاذقية وطرطورس.