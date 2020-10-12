دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد وزير خارجية البحرين السابق، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الإثنين، نشر مقطع من فيلم وثائقي قديم، تحدث فيه عما فعل وزير الخارجية السعودي الأسبق، سعود الفيصل، عام 2011 عندما شهدت البحرين احتجاجات مناهضة للحكومة.

ونشر أحد المغردين المقطع وكتب فوقه: "لم نكن في البحرين ننتظر لتخرج للملأ مثل إيميلات هيلاري لنعلم بأن سعود الفيصل رحمه الله كان فيصلا فيصلا ديبلوماسيا سلّه الله على أعداء البحرين والخليج"، حسب قوله.

وأعاد وزير خارجية البحرين السابق نشر التغريدة التي تضمنت حديثه عن دور الفيصل بإقناع عواصم صنع القرار في العالم بالتدخل لحماية البحرين عام 2011، واصفا إياه بـ"ابن البحرين".

وأشار الشيخ خالد بن أحمد إلى أن وزير الخارجية السعودي الأسبق كان يتصرف وكأنه وزير خارجية البحرين في ذلك الحين منوها إلى أن العاهل البحريني أمر بتسمية شارع رئيسي بالعاصمة المنامة باسمه.