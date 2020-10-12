دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إسلام بحيري، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن التكفير في الإسلام والسياق التاريخي لآيات تناولت هذا الموضوع في القرآن.

▪️القرآن.. في مواجهة تكفير الآخر. ▪️بعد قليل في حلقة اليوم من برنامج البوصلة 📺 #البوصلة_مع_إسلام_بحيري https://t.co/JsoYrff6DF

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه بحيري على قناة TEN، حيث قال: "لازم نفهم موضوع الخط البياني للأحداث في القرآن، لازم قولا واحدا، لأن فهم القرآن كتلة واحدة بلا أحداث فيما ورائه ده حيخليك تظن أن القرآن متناقض، ده للأسف اللي عملوه السادة أو أغلبهم في التراث".

وأضاف بحيري: "يعني ازاي لحد النهارده تمسك آية، وبالذات الآيات التي أحداثها تاريخية، واللي يقول انه مفيش أحداث تاريخية تخص النبي ومجتمعة في القرآن يبقى عنده حاجة في مخه، في مشاكل كبيرة اعترت تفسير القرآن.."

يدعي إسلام البحيري أن وجود مصطلح ❞كافر❝ في المناهج الدينية عدم احترام للآخر وتدمير للمجتمع والحقيقة أنه لم يحترم كتاب ربه الذي وردت فيه كلمة ❞كفر❝ ومشتقاتها أكثر من خمسمائة مرة وسورة الكافرون يحفظها صغارنا في أول ما يحفظون من القرآن ومع إقرار الإسلام بكفرهم فإنه يحمي حقوقهم.

من جهته رد هيثم، نجل الداعية الإسلامي المصري، أبواسحق الحويني، بتغريدة على اسلام بحيري قال فيها: "يدعي إسلام البحيري أن وجود مصطلح ’كافر‘ في المناهج الدينية عدم احترام للآخر وتدمير للمجتمع.. والحقيقة أنه لم يحترم كتاب ربه الذي وردت فيه كلمة ’كفر‘ ومشتقاتها أكثر من خمسمائة مرة وسورة الكافرون يحفظها صغارنا في أول ما يحفظون من القرآن ومع إقرار الإسلام بكفرهم فإنه يحمي حقوقهم".