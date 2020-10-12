دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار اختيار السياسية اللبنانية، مي خريش، نائب رئيس التيار الوطني الحر، إيران على السعودية، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بين المملكة العربية السعودية و إيران.. إختارت #مي_خريش نائب رئيس التيار الوطني الحر "إيران" في حديثها لبرنامج سؤال محرج عبر صوت بيروت انترناشونال مع الإعلامي طوني خليفة. https://t.co/XxpSmORC2k

اختيار خريش لإيران جاء خلال مقابلة على صوت بيروت، حيث قالت: "عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزرهم.. تسألني في السياسة، بالسياسة يمكن بعد.. لا أختار إيران، نعم.."

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، عقب بتغريدة قال فيها: "هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم".

هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم https://t.co/kFqxBqU5Vs

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود فعلق بتغريدة قال فيها: "إختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار، ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران".