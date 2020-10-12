نتنياهو ومحمد بن زايد سيلتقيان "قريبا"

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

عبد الله بن زايد لنتنياهو: شكراً لك على اختيار السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية

ريم الهاشمي لـCNN قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: حريصون على نهج الأمل والرخاء

القدس (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سيلتقيان "قريبا".

جاء ذلك في بيان لنتنياهو قال فيه: "خلال نهاية الأسبوع، تحدثت مع صديقي ولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ودعوته لزيارة إسرائيل ودعاني لزيارة أبوظبي، وحتى قبل هذا سنرى وفدا إماراتيا سيزور إسرائيل ووفدا آخر إسرائيلي سيذهب هناك".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر تغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

ونشرت وكالة لأنباء الإماراتية الرسمية أنه جرى خلال الاتصال "استعراض الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية".

وأضاف الوكالة في تقريرها أن "الجانبين أكدا خلال الاتصال أن معاهدة السلام الإماراتية -الإسرائيلية خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون.. وأعربا عن تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين".