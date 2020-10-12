نشر الاثنين ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيسافر مسؤول رفيع وزارة الخارجية الأمريكية متخصص بشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إلى لبنان الأسبوع الجاري لبدء المفاوضات بين بيروت وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.

وكشف إخطار إعلامي صادر عن الخارجية الأمريكية أن سفير واشنطن لدى نيجيريا، جون ديسروتشر، سيرافق شينكر، وسيكون "الوسيط الأمريكي في هذه المفاوضات".

وسيسافر شنكر إلى المغرب، وسيكون برفقة السفير الأمريكي لدى الرباط، ديفيد فيشر، في اللقاء الذي سيدجمعهما بمسؤولين جكوميين لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي والأمني المتنامية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والمغرب.

وسيلتقي شنكر خلال زيارته إلى لندن مسؤولين من الحكومة البريطانية لإجراء مباحثات حول التطور الراهنة في الرشق الأوسط وشمال أفريقيا.