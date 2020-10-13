قرقاش يرد على تصريحات السفير الفلسطيني لدى فرنسا: تعودنا قلة الوفاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، أنه لم يتفاجأ بتصريحات السفير الفلسطيني في العاصمة الفرنسية، باريس، والتي انتقد فيها الإمارات بسبب اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " لم يفاجأني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا".

لم يفاجأني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا.

وكانت قد تداولت وسائل إعلام عدة تصريحات للسفير الفلسطيني لدى باريس، سلمان الهرفي، اعتُبرت "مسيئة" بحق الإمارات بعد اتفاق التطبيع الأخير الذي وقعته أبوظبي وإسرائيل.

ووجهت الانتقادات الفلسطينية عدة للإمارات والبحرين بعد توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إذ اعتبرت السلطة الفلسطينية الخطوة بـ"الطعنة في الظهر"، في حين أكدت الإمارات والبحرين أن هذا قرار سيادي لن يؤثر على موقفهما من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني