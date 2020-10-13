الكويتي ناصر الدويلة بأول تغريدة بعد "الإفراج عنه": عهد جديد وأمل واعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، الثلاثاء، الضوء على العهد الجديد والأمل الواعد للبلاد بأول تغريدة نشرها بعد إعلانه الإفراج عنه بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر.

عهد جديد و امل واعد و روح وطنية مؤمنة بالمستقبل المشرق و تحافظ على ثوابت المجتمع الكويتي فقد صدرت تعليمات عليا بتعظيم حرمات الله و مشاعر المسلمين و اولها ان رفع الاذان يقطع كل البرامج و النشرات فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "

الدويلة في سلسلة تغريدات بدأها بوسم "الحرية لناصر الدويلة"، قال: "بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الحمدلله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين.. الحمدلله الذي اخرجني من السجن وجمعني باهلي وبمن أحب إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه احمده واشكره واثني عليه ثناء يليق بجلاله.."

وأضاف: "عهد جديد وامل واعد وروح وطنية مؤمنة بالمستقبل المشرق و تحافظ على ثوابت المجتمع الكويتي فقد صدرت تعليمات عليا بتعظيم حرمات الله ومشاعر المسلمين وأولها ان رفع الاذان يقطع كل البرامج و النشرات فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا ’ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب‘".

وأضاف: "احمد الله اولا واخيرا على لطفه وأمره واشكر فريق الدفاع عني وعلى رأسهم المحامي علي الدويله ومعاذ الدويلة ومحمد الدويله وممثلي جمعية المحامين الكويتية وعلى رأسهم الاساتذة عدنان ابل وخالد السويفان وابراهيم وناس وجميع من حضر جلسة التمييز المتميزة بإدارتها و قراراتها فشكرا للجميع".

وكانت صحيفة الراي الكويتية قد ذكرت في تقرير أن "محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله العبدالله قررت وقف حكم حبس المحامي ناصر الدويلة وإخلاء سبيله لحين الفصل بالموضوع في قضية الإساءة إلى الإمارات".