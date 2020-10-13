دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من رسائل الوزير السابقة، هيلاري كلينتون، بعد رفع السرية عنها، وكان من بينها رسالة من السفير الأمريكي الأسبق للسعودية، تشاس فريمان مؤرخة بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2010.

Credit: US state department

هذه الرسالة بعثها السفير إلى شخص يحمل اسم "SID" والذي قام بدوره بإرسالها إلى هيلاري كلينتون، بتعليق قال فيه: "تواصلت مع تشاس فريمان، السفير الأمريكي الأسبق في السعودية وأرسل لي نص خطابه.."

وفيما يلي أبرز ما قاله السفير في الخطاب:

طلب مني الحديث عن المملكة العربية السعودية، وهذا الموضوع لم اتطرق له من قبل إلى الجمهور الأمريكي.. نحن كأمريكيين لنا الحق بتكوين رأي صارم على أسس قليلة أو بلا معرفة، وهناك دول قليلة تظهر جهلنا في الجغرافيا الأجنبية والتاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية، أغلبنا متأكد من أن السعوديين هم مسلمون متعصبون ويتحكمون بأسعار النفط العالمية وثراءهم فاحش وضد المرأة وغير ديمقراطيين يكرهون قيمنا ويريدون تدميرنا كما نسمع على الراديو..

ما يُعرف عن السعودية قليل جدا، انه المجتمع الوحيد في العالم الذي لم يتم اختراقه من قبل الاستعمار الغربي ولم تدخل حدودها الجيوش الغربية ولا حملات تبشيرية، عاصمتها الرياض كانت لوقت طويل خارج منال الكفار، المدينتين المقدستين مكة والمدينة لا تزالان كذلك..

عندما أتى الغربيون أخيرا إلى السعودية لم نأت كمدافعين عن تفوقنا الثقافي المفترض، بل كمساعدين مدفوعي الأجر، ونتيجة لذلك يقول البعض إن السعودية تنظر إلى العالم مقسما إلى قائمتين أساسيتين، الأولى السعوديين والثانية موظفين محتملين.. النظام الحكومي مبني على الثقافات القبلية والإسلامية بدلا عن المثال الأوروبي