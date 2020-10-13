أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دانت أمريكا إعلان تركيا عودة سفينة التنقيب إلى مهامها عبر مواصلة عمليات المسح والتنقيب شرقي المتوسط ودعت أنقرة إلى إنهاء "الاستفزازات" والجلوس إلى طاولة الحوار مع اليونان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تأسف الولايات المتحدة لإعلان تركيا في 11 أكتوبر عن تجديد أنشطة المسح في مناطق ضمن السيادة اليونانية شرقي المتوسط".

وتابع المتحدث قائلا: "يغذي الإعلان الأحادي التركي التوترات في المنطقة ويعقد بشكل كبير استئناف المحادثات الجوهرية حول التنقيب بين حليفينا في الناتو اليونان وتركيا".

وكانت قد أعلنت تركيا عودة سفينة التنقيب إلى المناطق المتنازع عليها مع اليونان لاستئناف أنشطتها شرقي المتوسط، الإثنين، وذلك بعد أن هدأت عودتها إلى السواحل التركية التوترات قبل أن تعلن أنقرة أن العودة كانت بهدف إجراء أعمال صيانة فحسب.