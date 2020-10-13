الإعلان عن موعد إطلاق "الحوار الاستراتيجي الأمريكي-السعودي" في واشنطن

نشر الثلاثاء ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان تلقت CNN نسخة منه أن الوزيرين سيلتقيات لإطلاق "الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي".

وكشفت الخارجية أن الحوار سيركز على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين.

وترتبط السعودية وأمريكا بعلاقات دبلومساية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكا استراتيجيا لواشنطن في المنطقة.