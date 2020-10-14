أردوغان يتحدث عن إرسال "مجاهدين" سوريين إلى قره باغ: لديهم ما يشغلهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاتهامت الموجهة لبلاده بإرسال مقاتلين سوريين إلى إقليم "قره باغ" المتنازع عليه للقتال إلى جانب الجيش ألأذري ضد أرمينيا، مشيرا إلى أن أنقرة لم ترسل "مجاهدين" سوريين إلى تلك المنطقة.

وقال أردوغان في كلمة له أمام اجتماع الكتلة النيابية حزب العدالة والتنمية: "الذين يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المجاهدين من سوريا إلى قره باغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا القدرة على تقديم كافة أنواع الدعم للإخوة الأذربيجانيين وسنفعل ذلك"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "لما لا تتحدثون عن الدعم المقدم (لأرمينيا) من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، هناك كميات كبيرة من الأسلحة تأتي من روسيا وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، فلا يذهبون إلى قره باغ"، حسب قوله.

واندلع اشتباك بين الجيشين الأذري والأرميني على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين الدولتين، قبل أسابيع قليلة، وتدعم تركيا أذربيجان وتعتبر أن يريفان احتلت أراض أذرية.

وكان قد تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مقاتلين سوريين يقولون إنهم يقاتلون إلى جانب الجيش الأذري في الإقليم المتنازع عليه، وتنفي أنقرة صحة تلك المقاطع.