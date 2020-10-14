دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر حزب الله اللبناني وحركة أمل، الأربعاء، بيانا مشتركا أعلنا فيه رفضهما لتشكيلة الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله وجاء فيه أن "اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701 والذين على اساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا، وبالتالي فان تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت وضمنه شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الاطار ولمضمون تفاهم نيسان".

وتابع البيان: "بالتالي ان موقف حركة امل وحزب الله وانطلاقا من التزامهما بالثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الاسرائيلي من خلال تشكيلته لوفده المفاوض، والذي يضم بأغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل، واعتباره يخرج عن إطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق، وهو مما يضر بموقف لبنان ومصلحته العليا، ويشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ولمقاومته وموقعه العربي، ويمثل تسليما بالمنطق الاسرائيلي الذي يريد اي شكل اي شكل من اشكال التطبيع".

وأضاف: "حركه امل وحزب الله يطالبان المبادرة فورا الى العودة عن هذا القرار واعادة تشكيل الوفد اللبناني بما ينسجم مع اتفاق الإطار".