دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بثًت وسائل إعلام إسرائيلية ما قالت إنه اتصال دار بين قائد إحدى طائرات شركة طيران الاتحاد الإماراتية وبرج المراقبة الجوي الإسرائيلي.

وأوضحت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) أن الطائرة القادمة من مدينة ميلان الإيطالية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، عبر الأجواء الإسرائيلية، بعد تفاهمات بين مسؤولي إسرائيل والإمارات.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي أوفير جندلمان: "لأول مرة حلقت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران @emirates في سماء إسرائيل في طريقها من ميلان إلى أبوظبي. استمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة الجوية الإسرائيلي".

وخلال الاتصال، قال أحد مسؤولي برج المراقبة الجوية الإسرائيلي لقائد الطائرة الإماراتية: "كابتن، نحن في غاية السعادة والفخر لأن نرحب بطيرانك (فوق) إسرائيل.. إنها لحظة تاريخية كنا ننتظرها ونأمل أن تلهم المنطقة كلها إن شاء الله".

"أنا فقط أود أن تعلم أن معك قائد طائرة إماراتية.. نحن فخورون وسعداء لأن تؤدي شراكتنا في المقابل إلى تعزيز الرخاء والسلام في المنطقة.

لأول مرة حلقت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران @emirates في سماء إسرائيل في طريقها من ميلان إلى #أبوظبي. إستمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة الجوية الإسرائيلي. https://t.co/BM4qtxa7Kc

وفي 8 أكتوبر تشرين الأول، أعلنت إسرائيل أنها وقعت اتفاقية مع الأردن، قالت إنها "ستسمح لأول مرة بتسيير رحلات جوية عبر المجال الجوي للدولتين، وستؤدي الى تقصير ساعات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى وبين أوروبا وأمريكا الشمالية".

وقتها، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن مسارات الرحلات العابرة لإسرائيل تشمل تل القادمة من "العراق وقطر والإمارات والسعودية".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تصورًا لمسارات الرحلات المتحركة ما بين تلك الدول، التي كانت تمر جميعًا عبر الأجواء الأردنية - الإسرائيلية، حيث تبدو إسرائيل كنقطة عبور رئيسية لها.

وتأتي الاتفاقية في غضون حالة من الانفتاح في العلاقات السياسية بين إسرائيل ودول خليجية، بعد مرور شهر على توقيع اتفاقي سلام للإمارات والبحرين مع إسرائيل، بموجبه تنوي الدول الثلاث تطبيع كامل العلاقات بينها.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، كان على متنها وفد أمريكي – إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

وكانت بيانات جدول الرحلات الجوية في موقع سلطة المطارات في إسرائيل، قد أظهرت شركة طيران "يسرائير" قد حجزت بالفعل 8 رحلات مُتجهة إلى الإمارات، على مدار الفترة من 2 إلى 22 أكتوبر تشرين الأول الجاري.