عاجل.. وفاة الممثل المصري محمود ياسين عن عمر 79 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توفي الفنان المصري، محمود ياسين، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما وفقا لما أعلنه نجله عمر.

وقال عمر محمود ياسين في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. انا لله وانا اليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

وشارك الفنان محمود ياسين في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد و مش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان ، سوق العصر ، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج، بنات زينب"، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام المصرية.

واشارت بوابة الأهرام إلى أن وفاة الفنان تأتي بعد صراع مع المرض.