كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شكره للسعودية على مساهمتها باتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، معربا عن أمله بأن تنضم السعودية إلى عملية تطبيع العلاقات، وذلك أثناء مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش ترؤسهما الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال بومبيو: "لقد طرحت (في المحادثات) كيف ساهمت اتفاقيات أبراهام التي رعاها الرئيس ترامب بخدمة أهدافنا المشتركة بتحقيق سلام وأمن إقليميين".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن الاتفاقيات "عكست تغييرات ديناميكية في المنطقة، تبرز الإدراك المحق لدول المنطقة بالحاجة للتعاون الإقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني ولدفع عجلة الازدهار"، حسب قوله.

وتابع بومبيو: "نتمنى أن تفكر السعودية بتطبيع علاقاتها أيضا، ونود أن نشكرهم على المساعدة التي قدموها بإنجاح اتفاقيات أبراهام حتى الآن، ونرجو أيضا أن تحث المملكة الفلسطينيين على العودة للحوار والمفاوضات مع إسرائيل"، حسب قوله.

من جانبه، لم يعلق وزير الخارجية السعودي على أمنية نظيره الأمريكي وتطرق في كلمته إلى السلوك الإيراني في المنطقة، ودعم طهران للحوثيين في اليمن، وتعزيز التعاون والشراكة بين الرياض وواشنطن.