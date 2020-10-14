تداول فيديو ضحية "جريمة الزرقاء".. والعاهل الأردني يتدخل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مروعة، تظهر طفلا في الـ16 من عمره وقد طعت يداه وفقئت عيناه على خلفية "ثأر" في مدينة الزرقاء بالأردن.

وبرز وسم "جريمة الزرقاء" على محرك البحث غوغل من بين المواضيع الأكثر بحثا إلى جانب موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدخل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وفقا لتلفزيون المملكة الرسمي حيث "تابع تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الامن العام - قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة".

وأكد العاهل الأردني على "ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع"، موجها المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى.

حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الحميع من تداول او نشر او اعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء في جريمة الزرقاء ، مؤكدا ان نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الاعراف . #الأمن_العام #مع_الأردن #مع_الوطن #الأردن_أولا https://t.co/GUlMATMsOo

من جهته حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردني "الجميع من تداول او نشر او اعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء في جريمة الزرقاء"، مؤكدا ان "نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الأعراف".