شاهد قدرات الجيش المصري بتدريبات "ردع 2020"

نشر الخميس ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو من المناورات العسكرية التي تجريها بلاده وتحمل اسم "ردع 2020" التي تنفذها تشكيلات من وحدات المنطقة المركزية بالجيش المصري.

وذكر المتحدث في بيان أن المناورات "تستمر لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة".

وأضاف: "تضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك ’المايلز‘".

ولفت المتحدث في البيان: "ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية".