العراق: تشكيل لجنة تنسيقية لجدولة خروج القوات الأمريكية من البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، تشكيل لجنة تنسيقية مع الجانب الأمريكي من أجل جدولة خروج القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعًا حضره مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعية العراقية المعنية بالملف الأمني.

وأوضحت مُتحدث الخارجية العراقية أن الاجتماع "انبثقت عنه لجنة فنية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأمريكي لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق."

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تعد من مُخرجات الحوار الاستراتيجي المُستمر بين الحكومتين العراقية والأمريكية الذي جرت أعماله في واشنطن في 19 أغسطس آب الماضي.

يأتي هذا في وقت قالت كتائب حزب الله العراقي، التي سبق أن تبنت هجمات ضد القوات الأمريكية، إنها وافقت على "هدنة مشروطة" مقابل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية، حسبما تصريحات صحفية منسوبة لها، الأحد الماضي.

وتعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وعراقية للقصف من قبل مجموعات مُسلحة، تطالب بخروجها من البلاد.

ومثلها تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، لا سيما محيط السفارة الأمريكية، لسقوط صواريخ، تم اعتراض بعضها.

كما تنشط في الآونة الأخيرة الهجمات على أرتال وشاحنات لدى نقلها معدات مؤون خاصة بقوات التحالف الدولي بالعراق.

وقبل أيام، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، ردًا على تصاعد الهجمات

ويوم الاثنين الماضي، وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت الحالي بأنه قد يشكل "كارثة كبرى" على بلاده، فيما دعا إلى ضرورة عقد حوار "شفاف ومكشوف" مع الإيرانيين، يكون مبنيًا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وفي 5 يناير كانون الثاني، صوَت مجلس النواب العراقي على قرار نيابي من 5 إجراءات، يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.