(CNN)-- صادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على معاهدة السلام المُوقعة بين إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر أيلول الماضي.

وجاء التصويت لصالح الاتفاق بأغلبية كبيرة، مُترجمًا في 80 صوتًا مؤيدًا لها مقابل 13.

وكانت جميع الأصوات الرافضة للاتفاقية من القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست.

وسيعود الاتفاق إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، حيث من المتوقع أن يتم تمريره مرة أخرى بأغلبية ساحقة، إن لم يكن بالإجماع.

في حين قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطاب للكنيست: "ما زالت أعتقد أن الفلسطينيين سوف يستيقظون يومًا ما"، حسب تعبيره.

وشدد نتنياهو على أنه لا توجد ملاحق سرية في الاتفاق مع الإمارات، وأنه لا يشمل "التنازل عن أي أرض"، مؤكدًا: "هذا سلام بين دول، بمكون اقتصادي هائل".

واعتبر نتنياهو أن قوة إسرائيل هي التي "جعلت دولاً كثيرة حول العالم أقرب إلينا، من بينها دول عربية وإسلامية تقف معنا ضد العدوان الإيراني الخطير".

وفي 15 سبتمبر أيلول الماضي، شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقي سلام للإمارات والبحرين مع إسرائيل، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بينما أبدى الفلسطينيون اعتراضهم على ذلك.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، كان على متنها وفد أمريكي – إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.