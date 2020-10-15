أمريكا تشكر الملك سلمان وسلطان عُمان بعد الإفراج عن أمريكيين باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجهت وزارة الخارجية الأمريكية شكرها للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق بعد إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اختجزهما الحوثيون في اليمن.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكي على لسان الوزير، مايك بومبيو، وقال فيه: "ننضم اليوم إلى كافة الأمريكيين لنرحب بإطلاق سراح مواطنين أمريكيين كان يحتجزهما الحوثيون في اليمن.. أتقدم بتعازي الحارة لأسرة المواطن الأمريكي الثالث الذي توفي أثناء فترة احتجازه ولكننا سنستعيد رفاته".

وأضاف: "أود أن أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان على جهودهم الدبلوماسية، كما أود أن أثني على الدبلوماسية الحثيثة التي مارستها سفاراتنا في المنطقة للمساعدة في تسهيل إطلاق سراح الرهينتين".

وتابع قائلا: "يمثل هذا الخبر اليوم أحدث تأكيد على أن الرئيس ترامب لا يزال ملتزما بإعادة كل أمريكي محتجز كرهينة أو ظلما في الخارج إلى وطنه، ولن تكل هذه الإدارة حتى تلم شملهم مع عائلاتهم".