الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد ينشر كيف يهاجمه إعلام تركيا ويرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، نشر مقاطع فيديو وصور من وسائل إعلام تركية تهاجمه بعد موقفه وتأييده لمقاطعة المنتجات التركية.

أقل رد على سياسات اردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية الى أن يكف عن أفعاله .. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشهود أثبتته المواقف وتثبته https://t.co/cZt6OxJdFu

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني وتتحدث عني وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية ورغم تأييدي الكبير لها إلّا أنها حملة شعبية بدأت من سعوديين محبين لوطنهم وأيدتهم فيها .. الحملة نتيجة فبدلًا من الهجوم علي انظروا للسبب وهو سياسات رئيسكم واساءاته.."

تقول صحيفة يني شفق أنني أستهدف تركيا وذلك تعليقًا على تغريدتي التي دعوت فيها لمقاطعة المنتجات التركية.. تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلّا الخير.. مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد https://t.co/QktBFwLaNM

وأضاف: "أقل رد على سياسات اردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية الى أن يكف عن أفعاله .. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشهود أثبتته المواقف وتثبته".

وتابع قائلا: "تقول صحيفة يني شفق أنني أستهدف تركيا وذلك تعليقًا على تغريدتي التي دعوت فيها لمقاطعة المنتجات التركية.. تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلّا الخير.. مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد".